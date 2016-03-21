Експерти закінчили копіювання мовного самописця Boeing, який розбився у Ростові

Скопійована вся зареєстрована інформація аж до зіткнення літака із землею. Якість запису оцінена як добра, передає Lenta.ru. Фахівці приступили до аналізу даних і транскрипції - "виписці" переговорів екіпажу.

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Тривають роботи з розшифровки, аналізу і синхронізації інформації бортових самописців, даних органів обслуговування повітряного руху та метеорологічної інформації.

Комісія з розслідування авіакатастрофи завершила роботу на місці катастрофи і приступила до підготовки "викладки" зібраних фрагментів повітряного судна в Ростові-на-Дону.

Спільно з фахівцями авіакомпанії, слідчими ОАЕ, за участю експертів Іспанії та Кіпру проводиться збір та аналіз матеріалів з льотної придатності повітряного судна, підготовки до польоту, підготовки екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 19 березня Boeing-737 компанії FlyDubai, що летів рейсом FZ-981 з Дубая,зазнав аварії при заході на посадку в ростовському міжнародному аеропорту. На його борту перебували 62 людини. Всі вони загинули.