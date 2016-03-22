У Бельгії оголошено триденну жалобу після терактів

Згідно з останніми повідомленнями, в цілому від трьох вибухів загинуло не менш як 34 особи, близько 200 дістали поранення, передає ТАСС. Дані про загиблих і потерпілих весь час уточнюються.

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Нагадаємо, відповідальність за теракти вже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Прем'єр Бельгії сьогодні відвідає місце теракту в аеропорту Брюсселя. Зараз аеропорт закритий і повністю блокований поліцією. Пожежу, що виникла на місці двох вибухів, ліквідовано, в залі вильоту, де сталися теракти, працюють криміналісти.