У Бельгії оголошено триденну жалобу після терактів
17:50, 22 березня 2016Світ
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У Бельгії оголошено триденну національну жалобу за жертвами серії терактів, які сколихнули столицю країни Брюссель.
У Бельгії оголосили триденну жалобу / twitter.com/XHNews
Згідно з останніми повідомленнями, в цілому від трьох вибухів загинуло не менш як 34 особи, близько 200 дістали поранення, передає ТАСС. Дані про загиблих і потерпілих весь час уточнюються.
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Нагадаємо, відповідальність за теракти вже взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".
Прем'єр Бельгії сьогодні відвідає місце теракту в аеропорту Брюсселя. Зараз аеропорт закритий і повністю блокований поліцією. Пожежу, що виникла на місці двох вибухів, ліквідовано, в залі вильоту, де сталися теракти, працюють криміналісти.
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