Американська співачка Мерая Кері скасувала концерт у Брюсселі через теракти

Знаменита американська співачка Мерая Кері скасувала запланований на 27 березня концерт у Брюсселі з міркувань безпеки після серії терактів в бельгійській столиці, що сталися 22 березня. Про це співачка написала на своїй сторінці в Twitter.

«Я люблю моїх шанувальників у Брюсселі, але зараз змушена дослухатися рекомендацій і скасувати шоу заради безпеки моїх фанатів, моєї групи і всіх решти», - написала Кері.

За даними ЗМІ, наразі Мерая Кері перебуває в турне з програмою «Sweet Sweet Fantasy». Цього тижня її концерти пройшли в Кардіффі, Лондоні та Люксембургу. Брюссельський концерт був запланований на 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі сталося три вибухи - два в аеропорту і один в метро. Більш як 30 осіб загинули, понад 300 дістали поранення.

Відповідальність взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Попередня серія терактів в Європі відбулася 13 листопада 2015 року в Парижі, яка забрала життя 130 осіб.