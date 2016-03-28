Директор ЦРУ приїжджав до Москви обговорити долю Асада

Заявив прес-секретар посольства США в Москві Вільям Стівенс, повідомляє РИА Новости.

"Директор Бреннан відвідав Москву на початку березня, щоб в контактах з російськими офіційними особами підкреслити важливість дотримання своїх зобов'язань щодо припинення вогню в Сирії Росією і Асадом", — сказав Стівенс.

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За його словами, Бреннан також "підтвердив позицію США по повній підтримці процесу політичного переходу в Сирії і необхідність відходу Асада, щоб забезпечити перехід, який буде відображати волю сирійського народу".

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС РФ заявили, що недавний візит до Москви Бреннана не був пов'язаний з виведенням основної частини угруповання російських ВКС з Сирії.