У Пакистані в рамках розслідування теракту затримали півсотні осіб - ЗМІ

50 осіб затримані в Пакистані в рамках розслідування теракту в Лахорі. В ході обшуків слідчі виявили зброю та боєприпаси, повідомляє Эхо Москвы з посиланням на агентство EFE.

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Крім того, на нараді військового командування прийнято рішення про проведення масштабної антитерористичної операції в провінції Пенджаб, де напередодні стався теракт. У ній будуть задіяні сухопутні і внутрішні війська.

Нагадаємо, в результаті події напередодні вибуху в Лахорі загинули 72 людини, кілька сотень поранено. Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанські таліби.