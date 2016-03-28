У Пакистані в рамках розслідування теракту затримали півсотні осіб - ЗМІ
20:55, 28 березня 2016Світ
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На нараді військового командування прийнято рішення про проведення масштабної антитерористичної операції в провінції Пенджаб, де напередодні стався теракт.
REUTERS
50 осіб затримані в Пакистані в рамках розслідування теракту в Лахорі. В ході обшуків слідчі виявили зброю та боєприпаси, повідомляє Эхо Москвы з посиланням на агентство EFE.
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Крім того, на нараді військового командування прийнято рішення про проведення масштабної антитерористичної операції в провінції Пенджаб, де напередодні стався теракт. У ній будуть задіяні сухопутні і внутрішні війська.
Нагадаємо, в результаті події напередодні вибуху в Лахорі загинули 72 людини, кілька сотень поранено. Відповідальність за теракт взяли на себе пакистанські таліби.
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