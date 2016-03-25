РФ хоче створити базу на спірних Курилах, потужність якої залежатиме від "якості відносин" з Японією

Про це заявив міністр оборони генерал армії Сергій Шойгу, передає прес-служба Міноборони РФ.

"У квітні моряки Тихоокеанського флоту вирушать у тримісячний експедиційний похід на острови Великої Курильської гряди. Основна мета - вивчити можливості перспективного базування сил Тихоокеанського флоту", - сказав Шойгу.

Читайте такожРосія та Японія відновили обговорення мирного договору

У свою чергу глава комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров заявив, що кількість кораблів Тихоокеанського військового флоту, які можуть бути розміщені на Курилах, буде залежати від якості відносин з Японією та іншими державами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє РИА Новости.

При цьому він закликав Японію не розглядати можливе базування російських військових кораблів на Курилах як загрозу. "Коли ми говоримо про базування, ми не маємо на увазі, що туди буде переведений весь Тихоокеанський військовий флот РФ", - підкреслив Озеров.

Як повідомляв УНІАН, РФ хоче розмістити на Курилах ракетні комплекси і безпілотники.

Довідка. Курильські острови, які в Японії називають Північною територією, були окуповані армією СРСР ще в часи Другої світової війни. Фактично Кремль і Токіо так і не підписали мирну угоду ще з тих часів. Тому японська сторона роками намагається домогтися підписання миру та обговорення з Москвою повернення цих територій.