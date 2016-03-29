Президент Кіпру заявив, що захоплення EgyptAir не пов’язане з тероризмом: все через колишню дружину викрадача

Як повідомляє телеканал Sky News, у літаку, який приземлився у аеропорту Ларнаки, все ще утримуються у заручниках троє пасажирів та четверо членів екіпажу.

Президент Кіпру заявив, що цей інцидент не має відношення до тероризму, і що за повідомленнями, викрадач літака звернувся з проханням побачити свою колишню дружину, яка проживає у сусідньому селі Орокліні.

Проте, державний мовник Кіпру повідомляє, що цей чоловік хоче звільнення усіх жінок-в'язнів у Єгипті.

Міністр цивільної авіації Єгипту Шеріф Фатхі стверджує, що жодних вимог не було зроблено.

Фатхі відмовився назвати національність тих людей, які утримуються у літаку. Стосовно наявності в літаку вибухівки, він сказав: "Ми не знаємо, чи те спорядження спражнє...".

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Очевидці повідомили, що викрадач літака кинув лист на асфальт та вимагав, щоб цей лист доставили до його колишньої дружини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні невідомий захопив пасажирський літак авіакомпанії Egypt Air, що летів з єгипетської Александрії до Каїра. Літак приземлився в аеропорту Ларнаки на Кіпрі. Ізраїль підняв у повітря військові літаки для супроводу захопленого єгипетського лайнера.

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Із захопленого літака відпустили усіх громадян Єгипту, повідомляється у твіттері авіакомпанії Egypt Air. На борту залишилися члени екіпажу і кілька іноземців.