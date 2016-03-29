З'явилося відео "ретельного" огляду викрадача літака EgyptAir перед вильотом
З'явилося відео передпольотного огляду викрадача літака EgyptAir.
Цей запис опублікувало єгипетське видання Youm7.
На відео можна побачити, як чоловік проходить через рамки металошукачів, потім його оглядає співробітник служби безпеки.
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Але викрадача не затримують, тому він проходить далі.
ننفرد بنشر فيديو تفتيش مختطف الطائرة المصرية فى مطار #برج_العرب#سيف_الدين#EgyptAir#Cyprus#قبرص@EGYPTAIRpic.twitter.com/WZulllQONT— اليوم السابع (@youm7) March 29, 2016
Нагадаємо, вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії у Каїр. За уточненими даними, на борту перебували 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Майже всі вони були незабаром звільнені.
Потім Сеїф Елдін Мустафа, який викрав лайнер авіакомпанії EgyptAir, звільнив всіх заручників і здався поліції.