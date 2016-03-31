Протести проти трудової реформи у Франції: між демонстрантами і поліцією відбулись зіткнення
У Парижі відбулися зіткнення між демонстрантами, які протестують проти трудової реформи, та поліцією.
За даними Le Figaro, група молодих осіб почала закидувати правоохоронців димовими шашками та петардами, пише Європейська правда.
У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та кийки.
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Наразі повідомляється про близько 10 заарештованих демонстрантів в столиці Франції.
Відзначимо, що реформування законодавства дозволить скасувати частину захисту, якою користуються працівники у питаннях звільнення, з метою заохочення підприємців наймати більше людей.
Реформа також передбачає, що компанії отримають більше повноважень щодо скорочення робочого часу та, відповідно, зменшення зарплати.
Крім того, документ дозволяє співробітникам працювати більше, набагато більше - ніж нинішній робочий тиждень, що не перевищує 35 годин.