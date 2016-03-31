Протести проти трудової реформи у Франції: між демонстрантами і поліцією відбулись зіткнення

За даними Le Figaro, група молодих осіб почала закидувати правоохоронців димовими шашками та петардами, пише Європейська правда.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та кийки.

Читайте такожУ Сирії на фоні перемир'я пройшли протести проти Асада - BBC

Наразі повідомляється про близько 10 заарештованих демонстрантів в столиці Франції.

Як відомо, на початку березня профспілки і молодь вже протестували проти трудової реформи.

Відзначимо, що реформування законодавства дозволить скасувати частину захисту, якою користуються працівники у питаннях звільнення, з метою заохочення підприємців наймати більше людей.

Реформа також передбачає, що компанії отримають більше повноважень щодо скорочення робочого часу та, відповідно, зменшення зарплати.

Крім того, документ дозволяє співробітникам працювати більше, набагато більше - ніж нинішній робочий тиждень, що не перевищує 35 годин.