У Туреччині кількість загиблих поліцейських внаслідок вибуху зросла до 7 осіб

На південному сході Туреччини у провінції Діярбакир кількість загиблих поліцейських офіцерів внаслідок вибуху зросла до 7 осіб.

Про це повідомляє турецьке видання The Daily Sabah з посиланням на джерела у силах безпеки Туреччини.

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Сім поліцейських було вбито і щонайменше 27 отримали поранення після вибуху начиненого вибухівкою автомобіля під час нападу на автобус, який перевозив поліцейські сили спеціального призначення у південно-східній провінції Діярбакир.

За повідомленнями, вибух спричинив смертник поруч із броньованим військовим автомобілем.

Стверджується, що терористи підірвали бомбу в автомобілі, коли повз нього проїжджав поліцейський транспортний засіб.

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Після вибуху на місце інциденту були направлені карети швидкої допомоги.

Центром провінції Діярбакир є одноіменне місто, яке постраждадо від декількох хвиль насилля, організованого Робітничою партією Курдистану, яка відновила терористичні атаки після того, як режим припинення вогню між терористичною організацією і турецьким урядом зазнав невдачі у липні минулого року.

На даний час не було заяв про те, хто несе відповідальність за атаку.