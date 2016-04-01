Аеропорт Брюсселя готовий частково відновити роботу

Про це повідомило керівництво аеропорту, передає Бі-бі-сі. При цьому аеропорт зможе почати відправляти і приймати літаки не раніше вечора п'ятниці, йдеться в заяві.

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Як розповів голова аеропорту Арно Фейста, транспортний вузол почне роботу поки тільки на 20% своєї потужності. За його словами, підуть місяці, перш ніж аеропорт запрацює на повну потужність.

Поки аеропорт зможе обслуговувати на годину не більше 800 пасажирів, що вилітають з Брюсселя. Це набагато менше звичайного потоку пасажирів в аеропорту столиці Бельгії, який становить близько 5000 осіб на годину.

Вибухи, що сталися 22 березня в аеропорту Завентем і на станції метро "Маальбек", забрали 35 життів, близько 300 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Відповідальність за напади на Париж і Брюссель взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".