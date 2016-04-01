Парламент Молдови призначив дату прямих виборів президента

Призначити вибори на 30 жовтня напередодні запропонувала група народних обранців. Підписи під документом поставили демократ Сергій Сірбу, незалежний депутат Ігор Час, ліберал Роман Боцан і ліберал-демократ Штефан Крянге, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Publika.md.

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Раніше в парламенті була створена робоча група, яка готує поправки в законодавство для організації президентських виборів.

Як відомо, раніше Конституційний суд Молдови заявив про відновлення права громадян на всенародне обрання президента.

Зокрема, Конституційний суд у п'ятницю, 4 березня, визнав незаконною процедуру внесення поправок до Конституції, прийнятих парламентом 15 років тому, про зміну способу обрання президента.

Понад 83% громадян Молдови підтримують обрання президента прямим голосуванням.