Міжнародна коаліція завдала 17 ударів з повітря по ІДІЛ в Сирії та Іраку

Авіація міжнародної коаліції проти ІДІЛ завдала 17 ударів з повітря по позиціям терористів на території Сирії та Іраку.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за підрив автоколони МВС у Росії (відео)

Згідно з даними штабу коаліції, в Іраку, внаслідок десяти ударів в районі восьми міст, було знищено шість тактичних підрозділів і кілька саморобних вибухових пристроїв, цех з виробництва вибухівки, а також сім автомобілів і шість вогневих позицій бойовиків ІДІЛ.

У Сирії в результаті п'яти ударів в районі трьох міст, знищено три тактичні підрозділи бойовиків. Також були знищені три бойові позиції терористів.

Раніше повідомлялося, що США та союзники здійснили 27 ударів з повітря по позиціях бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії.