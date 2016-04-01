Ді Капріо можуть заборонити в'їзд в Індонезію - BBC
21:31, 01 квітня 2016Світ
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Леонардо Ді Капріо не перший актор, якому влада Індонезії погрожує через заяви щодо навколишнього середовища.
REUTERS
Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо може потрапити в Індонезії в чорний список через свої коментарі щодо пальмової олії.
Про це повідомляє BBC Україна.
Після відвідання національного парку Гунунг-Лесер в Індонезії актор написав у Instagram: "поширення пальмової олії руйнує це унікальне місце".
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Хіру Сактосо, речник голови міграційної служби Індонезії, заявив, що у разі визнання заяви пана Ді Капріо "підбурюванням або провокацією", його можуть більше не впустити в країну.
Леонардо Ді Капріо не перший актор, якому влада Індонезії погрожує через заяви щодо навколишнього середовища.
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