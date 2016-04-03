Конфлікт у Нагірному Карабасі: Вірменія та Азербайджан заявляють про відновлення обстрілів, США не бачать військового вирішення

Про це повідомив керівник прес-служби азербайджанського міністерства Вагіф Дяргахли, передає РІА Новости.

"Ситуація продовжує залишатися напруженою. Втрат в азербайджанської сторони вночі не було... Розташовані вздовж лінії фронту азербайджанські села були піддані обстрілу. Загиблих немає", — повідомив він.

Водночас міністерство оборони Вірменії повідомило, що зранку азербайджанська сторона відновила артилерійський обстріл, передає ТАСС.

Читайте такожАзербайджан заявив, що ситуація в Нагірному Карабасі стабілізувалася

У свою чергу державний секретар США Джон Керрі заявив, що військового вирішення конфлікту в Нагірному Карабаху не існує, передає Радіо Свобода. "Ми закликаємо сторони проявляти стриманість, уникати подальшої ескалації і суворо дотримуватися угоди про припинення вогню", - сказав він.

Керрі додав, що "нестабільна ситуація в регіоні показує, чому сторони повинні негайно вступити у переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ з всеосяжного врегулювання конфлікту".

Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

Читайте такожООН закликає до мирного врегулювання в Нагірному Карабасі

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч осіб.