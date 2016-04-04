Іран запропонував Азербайджану допомогу у врегулюванні конфлікту у Нагірному Карабасі

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства Азербайджану, передає Громадське.

Зокрема про це Дехган заявив під час обговорення по телефону з Гасановим напруженості на лінії зіткнення вірменських та азербайджанських Збройних сил.

Дехган зазначив, що Іран підтримує територіальну цілісність Азербайджану і висловив надію на те, що карабахський конфлікт буде врегульовано в короткі терміни в рамках міжнародного права, наголошено в повідомленні.

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Як повідомлялося, ситуація в регіоні різко загострилася в ніч на 2 квітня.

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії, використовуючи артилерію, міномети та іншу крупнокаліберну зброю. За даними азербайджанського відомства, обстріл також вівся по низці житлових кварталів, розташованих неподалік від лінії зіткнення, тому було вирішено застосувати заходи.

Міністерство оборони Вірменії звинувачує азербайджанську армію в наступі з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Вірменська сторона повідомляє, що ракетний обстріл з боку Азербайджану вівся не тільки за оборонних позиціях військових, але і по населених пунктах.

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Є загиблі та поранені серед військових і цивільних осіб з обох сторін.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, в ході якого Азербайджан втратив контроль над територією, і загибелі близько 30 тисяч осіб.