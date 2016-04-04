У Франції стартував тиждень дегустації вина регіону Бордо (фото)

Протягом тижня дегустатори подорожують по приватним виноробним господарствам регіону, французькою - "шато". Саме на їх рецензіях базується подальша доля вин нового врожаю на світових ринках. Крім того, подія приваблює інвесторів у галузь.

Зокрема, сьогодні почалися дегустації і в передмісті Бордо – Кадожак.

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Зазначимо, виноробний регіон Бордо є другим у світі за площею - під виноградники зайнято 1,15 тисяч квадратних кілометрів. Запорукою видатного успіху бордоських вин є поєднання унікальних кліматичних, геологічних та географічних умов. У регіоні налічується близько 9 тис. господарств і 15 тис. виноградарів, від найменших до великих, де вино виробляється в промислових обсягах. За рік в Бордо випускають понад 700 млн пляшок червоних, білих, солодких та ігристих вин.

Словом "бордо" також називають марку вин, вироблених в даному регіоні під регіональною назвою (апелласьон) "Bordeaux Appellation d'origine Contrôlée" або "Bordeaux AOC". У побуті ж, словом "бордо" називають широкий спектр вин - червоних, білих і рожевих, від недорогих їдалень, до найбільш дорогих і відомих у світі.