Британські авілінії відміняють всі європейські рейси
12:50, 10 серпня 2006Світ
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Поліція запобігла серії терактів на літаках
Британська компанія British Airways має намір у четвер відмінити всі європейські рейси з Великобританії і в цю країну у зв`язку із запобіганням терактам в Лондоні, мовиться в повідомленні компанії.
У розкладі авіарейсів в аеропортах країни можуть бути серйозні збої, відзначає компанія.
Британська поліція у четвер повідомила, що запобігла серії терактів на літаках.
Минулою ночі антитерористичні підрозділи заарештували в Лондоні близько 20 чоловік, підозрюваних в підготовці терактів на авіатранспорті. Передбачалося, що вони приведуть в дію вибухові пристрої, які таємно пронесуть на борт в ручній поклажі.
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