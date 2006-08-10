Британські авілінії відміняють всі європейські рейси

Британська компанія British Airways має намір у четвер відмінити всі європейські рейси з Великобританії і в цю країну у зв`язку із запобіганням терактам в Лондоні, мовиться в повідомленні компанії.

У розкладі авіарейсів в аеропортах країни можуть бути серйозні збої, відзначає компанія.

Британська поліція у четвер повідомила, що запобігла серії терактів на літаках.

Минулою ночі антитерористичні підрозділи заарештували в Лондоні близько 20 чоловік, підозрюваних в підготовці терактів на авіатранспорті. Передбачалося, що вони приведуть в дію вибухові пристрої, які таємно пронесуть на борт в ручній поклажі.

РІА "Новости"