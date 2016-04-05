Під сирійським Алеппо збили військовий літак – правозахисники

13:37, 05 квітня 2016
Світ
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На півдні Алеппо був збитий військовий літак.

REUTERS

У Сирії збили військовий літак. Про це в Twitter з посиланням на базовану у Великобританії Сирійську Обсерваторію з прав людини повідомляє AlArabiya.

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"Повстанці збили військовий літак на півдні Алеппо", - йдеться в повідомленні.

При цьому не зазначається, про яких саме повстанців іде мова. Кому належав літак, теж поки невідомо.

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