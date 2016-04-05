Під сирійським Алеппо збили військовий літак – правозахисники

У Сирії збили військовий літак. Про це в Twitter з посиланням на базовану у Великобританії Сирійську Обсерваторію з прав людини повідомляє AlArabiya.

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"Повстанці збили військовий літак на півдні Алеппо", - йдеться в повідомленні.

#Breaking Syrian Observatory: rebels shoot down war plane south of Aleppo — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 5, 2016

При цьому не зазначається, про яких саме повстанців іде мова. Кому належав літак, теж поки невідомо.