Під сирійським Алеппо збили військовий літак – правозахисники
13:37, 05 квітня 2016Світ
694 0
На півдні Алеппо був збитий військовий літак.
REUTERS
У Сирії збили військовий літак. Про це в Twitter з посиланням на базовану у Великобританії Сирійську Обсерваторію з прав людини повідомляє AlArabiya.
Читайте такожУ Сирії проти армії Асада застосували отруйний газ
"Повстанці збили військовий літак на півдні Алеппо", - йдеться в повідомленні.
#Breaking Syrian Observatory: rebels shoot down war plane south of Aleppo— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 5, 2016
При цьому не зазначається, про яких саме повстанців іде мова. Кому належав літак, теж поки невідомо.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter