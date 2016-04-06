Поліція Норвегії знайшла картину Мунка вартістю близько 240 тисяч євро, викрадену в 2009 році
Поліція Норвегії розшукала картину знаменитого художника Едварда Мунка, викрадену з приватної галереї в Осло майже сім років тому.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство AP.
Зухвала крадіжка сталася в листопаді 2009 року. Зловмисники викрали розфарбовану вручну літографію Мунка "Історія", розбивши вікно у приміщенні галереї Nyborgs Kunst, яка торгувала творами мистецтва. Вартість картини, за оцінками експертів, становила близько 240 тисяч євро.
Читайте такожГолландський музей замінить неполіткоректні назви картин - ЗМІ
У заяві поліції говориться, що картина, на якій зображена розмова бородатого старого чоловіка в залатаному одязі з хлопчиком, залишилася неушкодженою.
Обставини, при яких була виявлена картина, не розголошуються. Відомо, що в рамках розслідування дві людини були заарештовані за звинуваченням у зберіганні краденого.
Ціновий рекорд на полотна Мунка становить 119 мільйонів 992,5 тис. доларів. За таку суму на торгах Sotheby"s в Нью-Йорку в 2012 році була продана його культова робота "Крик".