Поліція Норвегії знайшла картину Мунка вартістю близько 240 тисяч євро, викрадену в 2009 році

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство AP.

Зухвала крадіжка сталася в листопаді 2009 року. Зловмисники викрали розфарбовану вручну літографію Мунка "Історія", розбивши вікно у приміщенні галереї Nyborgs Kunst, яка торгувала творами мистецтва. Вартість картини, за оцінками експертів, становила близько 240 тисяч євро.

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У заяві поліції говориться, що картина, на якій зображена розмова бородатого старого чоловіка в залатаному одязі з хлопчиком, залишилася неушкодженою.

Обставини, при яких була виявлена картина, не розголошуються. Відомо, що в рамках розслідування дві людини були заарештовані за звинуваченням у зберіганні краденого.

Ціновий рекорд на полотна Мунка становить 119 мільйонів 992,5 тис. доларів. За таку суму на торгах Sotheby"s в Нью-Йорку в 2012 році була продана його культова робота "Крик".