Путіну розповіли про розвал виробництва після анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на медіафорумі регіональних і місцевих ЗМІ «Правда і справедливість», зокрема, Путіну повідомили про закриття після анексії багатьох підприємств в Криму і втрату населенням робочих місць, зокрема, закрилося підприємство «Крим Молоко», ферма устриць на межі закриття, парк левів «Тайган», у стадії ліквідації свиноферма компанії «Верес».

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Відповідаючи на питання, як не допустити руйнації виробництва в Криму, Путін сказав: «Потрібно розвивати місцеве виробництво, ви берете ряд підприємств – всі вони належать до агропромислового сектору, потрібно уважніше подивитися на те, як планується витрачати досить солідні ресурси, передбачені на розвиток Криму».

За його словами, там сотні мільярдів рублів, які передбачені головним чином на розвиток інфраструктури.

Він вважає, що, наприклад, суднобудування в Криму «отримало друге дихання».

«Сільське господарство опинилося в не найкращому становищі, перше – це обмеження електропостачання... питання, звичайно, в тому, щоб вони були конкурентоспроможними порівняно з великими російськими підприємствами», - сказав він.

Він повідомив, що за кілька днів буде запущена третя нитка енергомосту, а в травні – четверта.