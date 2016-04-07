Нерухомість на мільйони і кіноіндустрія: Навальний розповів про сім'ю головного гвардійця Путіна
Колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна Віктор Золотов, який очолив новостворену Національну гвардію РФ, володіє майном на 663 мільйони рублів (близько 10 мільйонів доларів).
Ніякий звичайний генерал таким майном не володіє, пише у своєму блозі російський опозиціонер Олексій Навальний.
"Перелік відомих активів склала «Нова газета», оцінивши їх кадастрову (не ринкову) вартість у 120 мільйонів рублів: Квартира 171 кв. м в Спасоналивківському провулку, яку Золотов приватизував у 2003 році, квартира сина 160 кв. м на Звенигородській вулиці, котедж сина 188 кв. м у селищі Естосадок в Сочі, будинок сина 676 кв. м в Барвисі, будинок сина 958.2 кв. м в Геленджику", - зазначає Навальний.
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Однак, за його словами, ця сума невелика порівняно з вартістю квартири, що належить дочці Золотова Жанні.
"Квартиру купили в 2011 році, вона знаходиться в елітному будинку на Ломоносівському проспекті і має площу майже 500 квадратних метрів. Квадратний метр в цьому будинку коштує більше 10 тисяч доларів, відповідно всю квартиру на сьогоднішній день можна оцінити в 5 мільйонів доларів або 343 мільйона рублів", - пише опозиціонер.
Крім цього, за наявними даними, в розпорядженні дочки також є земельна ділянка площа 11868 кв. м, приблизною вартістю — 200 млн рублів.
Таким чином, тільки відоме майно сім'ї Золотова варто більше 663 000 000 рублів.
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Разом з тим, за словами Навального, Золотов також "хапнув ні що інше, як дачу легендарного Мікояна (Анастас Мікоян Іванович - радянський державний і партійний діяч). Того самого, що збудував всю радянську промисловість", де є льох для льоду, який Золотов "гордо декларує".
"На колишній радянській держдачі Зубалово-2, на якій в різний час жили Мікоян (в основному), Ворошилов, Шапошников, і живе наш гвардієць кардинала. Поруч зі старим мікояновским будинком побудував новий - в 1000 метрів. Садибу Зубалово (до неї входять і сталінська Зубалово-4, і мікоянська Зубалово-2) передали Міноборони, попередньо відтяпавши гектар землі для Золотова", - пише Навальний.
Як зазначається, зараз земля там продається по 2 млн рублів за сотку: "в цьому випадку вартість ділянки — щонайменше 200 млн рублів.
"Це якщо навіть не враховувати історичну цінність. Зарплата Золотова за 2014 рік при цьому — 6,5 млн рублів", - коментує опозиціонер.
Згідно з розслідування опозиціонера, "Золотов особисто вирішує організаційні питання путінської корупції. Він тісно взаємодіє з людьми, причетними до неї".
Крім того, за даними блогу опозиціонера, сім'я Золотова знімає кіно. Так, Золотов-молодший, Роман, вказаний навіть як кінопродюсер і актор на профільних сайтах. Наприклад, вони зняли серіал "Воротили".
"Цікаво, що Роман Золотов, будучи продюсером і актором" примудрився ще й працювати в системі МВС в тому самому ФГУП «Охорона», яка позавчора була передана в підпорядкування його татові", - додає Навальний.
Як повідомлялося, Золотов є колишнім охоронцем Путіна.
Нагадаємо, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС. "Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.