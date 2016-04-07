Нерухомість на мільйони і кіноіндустрія: Навальний розповів про сім'ю головного гвардійця Путіна

Ніякий звичайний генерал таким майном не володіє, пише у своєму блозі російський опозиціонер Олексій Навальний.

"Перелік відомих активів склала «Нова газета», оцінивши їх кадастрову (не ринкову) вартість у 120 мільйонів рублів: Квартира 171 кв. м в Спасоналивківському провулку, яку Золотов приватизував у 2003 році, квартира сина 160 кв. м на Звенигородській вулиці, котедж сина 188 кв. м у селищі Естосадок в Сочі, будинок сина 676 кв. м в Барвисі, будинок сина 958.2 кв. м в Геленджику", - зазначає Навальний.

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Однак, за його словами, ця сума невелика порівняно з вартістю квартири, що належить дочці Золотова Жанні.

"Квартиру купили в 2011 році, вона знаходиться в елітному будинку на Ломоносівському проспекті і має площу майже 500 квадратних метрів. Квадратний метр в цьому будинку коштує більше 10 тисяч доларів, відповідно всю квартиру на сьогоднішній день можна оцінити в 5 мільйонів доларів або 343 мільйона рублів", - пише опозиціонер.

Крім цього, за наявними даними, в розпорядженні дочки також є земельна ділянка площа 11868 кв. м, приблизною вартістю — 200 млн рублів.

Таким чином, тільки відоме майно сім'ї Золотова варто більше 663 000 000 рублів.

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Разом з тим, за словами Навального, Золотов також "хапнув ні що інше, як дачу легендарного Мікояна (Анастас Мікоян Іванович - радянський державний і партійний діяч). Того самого, що збудував всю радянську промисловість", де є льох для льоду, який Золотов "гордо декларує".

"На колишній радянській держдачі Зубалово-2, на якій в різний час жили Мікоян (в основному), Ворошилов, Шапошников, і живе наш гвардієць кардинала. Поруч зі старим мікояновским будинком побудував новий - в 1000 метрів. Садибу Зубалово (до неї входять і сталінська Зубалово-4, і мікоянська Зубалово-2) передали Міноборони, попередньо відтяпавши гектар землі для Золотова", - пише Навальний.

Як зазначається, зараз земля там продається по 2 млн рублів за сотку: "в цьому випадку вартість ділянки — щонайменше 200 млн рублів.

"Це якщо навіть не враховувати історичну цінність. Зарплата Золотова за 2014 рік при цьому — 6,5 млн рублів", - коментує опозиціонер.

Згідно з розслідування опозиціонера, "Золотов особисто вирішує організаційні питання путінської корупції. Він тісно взаємодіє з людьми, причетними до неї".

Крім того, за даними блогу опозиціонера, сім'я Золотова знімає кіно. Так, Золотов-молодший, Роман, вказаний навіть як кінопродюсер і актор на профільних сайтах. Наприклад, вони зняли серіал "Воротили".

"Цікаво, що Роман Золотов, будучи продюсером і актором" примудрився ще й працювати в системі МВС в тому самому ФГУП «Охорона», яка позавчора була передана в підпорядкування його татові", - додає Навальний.

Як повідомлялося, Золотов є колишнім охоронцем Путіна.

Нагадаємо, 5 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив про створення в РФ Національної гвардії на базі Внутрішніх військ МВС. "Рішення прийнято, ми створюємо новий федеральний орган виконавчої влади на базі Внутрішніх військ МВС, створюємо Національну гвардію, яка буде займатися боротьбою з тероризмом, організованою злочинністю....", - заявив президент РФ.