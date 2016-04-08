Жириновський порівняв Меркель із Гітлером, які сто років "відривали Україну від Росії"
Лідер ЛДПР Володимир Жириновський порівняв федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель із Адольфом Гітлером, якій вдалося «відірвати» Україну.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході парламентських слухань у Держдумі РФ.
«Європі потрібен був простір. Гітлер це нахабно сформулював як розширення життєвого простору. Він був відвертий, європейці це камуфлюють – давайте взаємодіяти, давайте права людини... Він нахабно говорив, оскільки людина неосвічена, знання єфрейтора, які можуть бути знання у людей після хімічної атаки – він пройшов війну, контужений», - сказав Жириновський.
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«Їм потрібен простір – у нього не вийшло, а у Меркель вийшло. Яка різниця – німці свого домоглися. Коли не можна взаємодіяти з Росією, щоб її всю втягнути на другі, треті ролі, тоді можна відірвати. Ось вони 100 років витратили з 1914 року, і в 2014 році відірвали Україну. І це наша помилка у зовнішній політиці», - заявив він.