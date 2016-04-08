Жириновський порівняв Меркель із Гітлером, які сто років "відривали Україну від Росії"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході парламентських слухань у Держдумі РФ.

«Європі потрібен був простір. Гітлер це нахабно сформулював як розширення життєвого простору. Він був відвертий, європейці це камуфлюють – давайте взаємодіяти, давайте права людини... Він нахабно говорив, оскільки людина неосвічена, знання єфрейтора, які можуть бути знання у людей після хімічної атаки – він пройшов війну, контужений», - сказав Жириновський.

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«Їм потрібен простір – у нього не вийшло, а у Меркель вийшло. Яка різниця – німці свого домоглися. Коли не можна взаємодіяти з Росією, щоб її всю втягнути на другі, треті ролі, тоді можна відірвати. Ось вони 100 років витратили з 1914 року, і в 2014 році відірвали Україну. І це наша помилка у зовнішній політиці», - заявив він.