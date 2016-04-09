"Панамський скандал": парламент Ісландії не зміг відправити уряд у відставку

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.

За відставку уряду проголосували 25 депутатів, проти були 38. Як зазначається, результат був очікуваний, оскільки правляча коаліція у складі Прогресивної партії і Партії незалежності має 38 місць у парламенті.

Водночас опозиція і надалі планує наполягати на відставці уряду, розпуску парламенту і проведенні нових виборів.

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Раніше повідомлялося, що після відставки прем’єра Сігмундура Гуннлаугссона уряд очолив міністр сільського господарства та рибальства Сігурдур Інгі Йоханнссон.

Зміна прем'єрів сталася після публікації найбільшими світовими ЗМІ масштабного розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Зокрема, з документів випливає, що прем'єр-міністр Гуннлаугссон спільно з дружиною володіє офшорною компанією, на рахунку якої були переведені кілька мільйонів доларів після продажу сімейного бізнесу.

У 2009 році Гуннлаугссон, ставши депутатом, не задекларував 50% частки в компанії, а потім продав її дружині за один долар.

В результаті біля будівлі ісландського парламенту пройшла масштабна акція протесту, і 23 тисячі людей підписали петицію за відставку глави кабінету міністрів.