В Ісландії затвердили нового прем'єр-міністра

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Новим прем'єр-міністром став соратник екс-прем'єра Гуннлейгссона по правлячій партії, міністр сільського господарства Інги Йоханнсон. Він вже повідомив, що уряд буде і далі втілювати в життя великі проекти, над якими працював останні три роки.

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У той же час, опозиція намагається форсувати проведення нових виборів, закликаючи висловити вотум недовіри уряду, відзначає Reuters.

За повідомленням агентства, щовечора, впродовж трьох останніх днів, перед будівлею парламенту збираються тисячі протестувальників, вони закидають будівля парламенту яйцями.

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Нагадаємо, колишній прем'єр Сигмундур Гуннлейгссон подав у відставку напередодні, після публікації Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ) про офшорні компанії. У розслідуванні стверджувалося, що Гуннлейгссон володів компанією на Британських Віргінських островах, яка пізніше стала одним з кредиторів збанкрутілих ісландських банків.