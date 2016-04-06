Панамський скандал: Прем'єр Ісландії спростував інформацію про свою відставку
14:40, 06 квітня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Ісландії Сігмюндюр Гюннлейгссон спростував інформацію про свою відставку через офшорний скандал.
REUTERS
За даними прес-служби глави ісландського уряду, Гюннлейгссон "на невизначений час" відійшов від своїх обов'язків, запропонувавши віце-голові Прогресивної партії країни взяти на себе повноваження прем'єр-міністра, пише Espreso.tv з посиланням на Independent.
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Нагадаємо, напередодні CNN повідомив, що Гуннлаугссон через скандал з офшорами заявив про відставку.
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