Панамський скандал: Прем'єр Ісландії спростував інформацію про свою відставку

За даними прес-служби глави ісландського уряду, Гюннлейгссон "на невизначений час" відійшов від своїх обов'язків, запропонувавши віце-голові Прогресивної партії країни взяти на себе повноваження прем'єр-міністра, пише Espreso.tv з посиланням на Independent.

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Нагадаємо, напередодні CNN повідомив, що Гуннлаугссон через скандал з офшорами заявив про відставку.