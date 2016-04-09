У дипломатичному районі Кабула прогриміли вибухи після візиту держсекретаря США Керрі

Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар перебував у Кабулі з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Мухаммадом Ашрафом Гані.

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Як повідомляє телеканал TOLO News у своєму Twitter, за попередніми даними, поруч з двома відділеннями поліції впали три ракети

Інформації про постраждалих і загиблих немає.