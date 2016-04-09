У дипломатичному районі Кабула прогриміли вибухи після візиту держсекретаря США Керрі
22:58, 09 квітня 2016Світ
348 0
Щонайменше два вибухи прогриміли в Кабулі в зоні розташування іноземних диппредставництв, після візиту американського держсекретаря Джона Керрі.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Держсекретар перебував у Кабулі з офіційним візитом, де зустрівся з президентом Мухаммадом Ашрафом Гані.
Читайте такожУ Брюсселі затримали шостого підозрюваного в березневих терактах
Як повідомляє телеканал TOLO News у своєму Twitter, за попередніми даними, поруч з двома відділеннями поліції впали три ракети
Інформації про постраждалих і загиблих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter