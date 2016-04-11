У Сирії бойовики ІД вбили понад 20 християн

Серед убитих - три жінки, повідомив патріарх. Ще п'ять осіб числяться зниклими без вісті. Передбачається, що вони теж вбиті.

Бойовики захопили Ель-Карьятейн в серпні минулого року, там залишалося близько 300 християн, передає Російська служба ВВС.

Деякі християни були вбиті при спробі покинути місто, ще кілька людей - за "порушення законів ісламу".

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Незважаючи на поточну ситуацію в країні, Єфрем II вважає, що представники різних релігій можуть співіснувати в Сирії. За словами патріарха, домогтися подібної гармонії - головна мета його служіння.

"Ми жили століттями, ми навчилися поважати один одного, ми навчилися жити один з одним. Ми знову зможемо жити разом, якщо нас залишать у спокої", - каже Єфрем II.

Сирійські урядові війська за підтримки російської авіації відбили Ель-Карьятейн у ІД минулого тижня.

Місто повністю зруйноване, у тому числі зруйнований католицький монастир Мар Еліан, побудований 1,5 тис. років тому. Мешканці, покинувши Ель-Карьятейн, почали повертатися в місто.