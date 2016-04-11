Російська поліція повідомляє про знищення трьох смертників, які напали на ОВС

За попередньою інформацією, жертв серед співробітників поліції та мирного населення немає, передає РИА Новости за інформацією МВС.

"При спробі нападу на ОВС Новоселицького району був знищений третій бойовик. Таким чином, всього знищено троє бойовиків, які брали участь у нападі", — йдеться в повідомленні регіонального главку МВС РФ.

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Раніше в російському МВС заявили про знищення двох бойовиків.

"Сьогодні були ліквідовані двоє бойовиків, які намагалися напасти на ОВС Новоселицького району Ставропольського краю. Одного з них співробітники поліції знищили на КПП при спробі проникнення, другий здійснив самопідрив. За попередньою інформацією, жертв серед співробітників поліції та мирного населення немає. У краї введено план "Фортеця", — заявили в відомстві.

У той же час, джерело РИА Новости повідомляло, що нападників у Ставропольському краї було четверо — троє з них здійснили самопідрив, а четвертий був знищений.

Як повідомляв УНІАН, у Росії троє терористів-смертників підірвали себе біля будівлі ОВС в Ставропольському краї.