Після інциденту у Севастополі за образу російського гімну хочуть ввести кримінальне покарання

Така відповідальність, на думку сенаторів, повинна наставати при образливому спотворенні гімну, виконаному публічно, передає РІА Новости.

"Я маю намір знову підняти питання про підготовку змін до статті 329 Кримінального кодексу, які зможуть захистити російський гімн від наруги... За такі умисні провокації, як та, що сталася в суботу в Севастополі, покарання повинно бути відповідним", — сказав журналістам голова комітету ради федерації з регламенту Вадим Тюльпанов.

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На думку Тюльпанова, ті, хто організував і провів севастопольську акцію за виконанням гімну Росії в образливій інтерпретації", знали про правову незахищеність музичного державного символу країни і розуміли "свою фактичну безкарність навіть у разі викриття".

Нагадаємо, під час першого з'їзду громадсько–експертної ради при губернаторі" окупованого Севастополя Сергію Меняйлу на великому екрані з'явився текст початку гімну РФ, в якому були допущені помилки: у першому рядку "Росія — священна наша держава" з'явився прикметник "божевільна".

Управління ФСБ по окупованому Криму і Севастополю проводить перевірку за фактом виконання фальшивого російського гімну на з'їзді.