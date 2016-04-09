ФСБ почала перевірку в Севастополі після гімну зі словами "Росія - божевільна наша держава"

Наприклад, у першому рядку "Росія — священна наша держава" з'явився прикметник "божевільна", передає ForPost.

Крім того, музика гімну супроводжувалася дисонансними нотами упереміш з дзвоновою какофонією.

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У свою чергу агенстства FlashCrimea повідомило, що управління ФСБ по окупованому Криму і Севастополю проводить перевірку за фактом виконання такого російського гімну на з'їзді.

"Це був набір слів, які до гімну не мають ніякого відношення. Наразі проводиться перевірка", — сказав співрозмовник агентства.

Раніше УНІАН повідомляв, що керуючі компанії в Севастополі вирішили прищепити любов до РФ городянам, і тепер у під'їздах севастопольців постійно лунає гімн Росії з відкритих кабін ліфтів, які не працюють.