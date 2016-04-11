ІДІЛ повернув контроль над сирійським містом на кордоні з Туреччиною

Бойовики "Ісламської держави" в понеділок повернули собі контроль над сирійським містом Аль-Раї біля кордону з Туреччиною.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Сирії проти армії Асада застосували отруйний газ

Варто додати, що чотири дні тому місто було звільнене від ІДІЛ підрозділами Вільної сирійської армії (яка є опозиційною правлячому режиму Башара Асада).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "Ісламської держави" застосували гірчичний газ (іприт) проти сирійської армії під час наступу на військовий аеропорт у східній провінції Дейр-ез-Зор.