ІДІЛ повернув контроль над сирійським містом на кордоні з Туреччиною

17:12, 11 квітня 2016
Світ
367 0

Варто додати, що чотири дні тому місто було звільнене від ІДІЛ підрозділами Вільної сирійської армії.

REUTERS

Бойовики "Ісламської держави" в понеділок повернули собі контроль над сирійським містом Аль-Раї біля кордону з Туреччиною.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Сирії проти армії Асада застосували отруйний газ

Варто додати, що чотири дні тому місто було звільнене від ІДІЛ підрозділами Вільної сирійської армії (яка є опозиційною правлячому режиму Башара Асада).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "Ісламської держави" застосували гірчичний газ (іприт) проти сирійської армії під час наступу на військовий аеропорт у східній провінції Дейр-ез-Зор.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter