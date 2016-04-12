Ізраїль зізнався в нанесенні авіаударів по території Сирії

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як сказав Нетаньяху, удари наносилися по транспортних колонах, які перевозять зброю для радикального шиїтського угруповання "Хезболла", що в 2013 році пообіцяля надавати підтримку силам президента Сирії Башара Асада.

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"Ми діємо, коли повинні діяти. Ми діємо і тут, по інший бік кордону. Ми провели десятки ударів з метою запобігти отримання "Хезболлою" зброї, яке могло б змінити баланс сил", - заявив Нетаньяху, перебуваючи на військовій базі на Голанських висотах.

Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення, що Ізраїль завдає авіаударів в Сирії з 2013 року.

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