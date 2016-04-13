The Washington Post: ІД стрімко втрачає підтримку арабських юнаків та дівчат

Повідомляється, що опитування проводилося компанією ASDA'A Burston-Marsteller у 16 арабських країнах серед молодих людей у віці від 18 до 24 років. У результаті з'ясувалося, що 80% респондентів виступають категорично проти ІД і виключають можливість вступу в її ряди. При цьому рік тому такої позиції дотримувалися тільки 60% арабської молоді.

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Крім того, більше половини респондентів назвали ІД головною проблемою Близького Сходу, а троє з чотирьох опитаних вважають, що терористам не вдасться створити ісламський халіфат в Іраку і Сирії.

Опитування також показало, що релігійні почуття відіграють далеко не головну роль при прийнятті арабами рішення приєднатися до угруповання. Набагато більше їх спонукає до цього безробіття та відсутність економічних перспектив.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз реалізує програми проти вербування молоді в ряди терористів.