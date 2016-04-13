На пост генсека ООН мітить "союзниця Путіна" – британська преса

За даними Guardian, в ході слухань, які в прямому ефірі транслюються на інтернет-каналі ООН, "кандидати повинні відповісти на численні запитання про те, яким чином вони мають намір вирішувати найбільш серйозні проблеми, що стоять перед світом" - такі, наприклад, як глобальне потепління чи запобігання конфліктів між країнами, пише Русская служба Би-би-си.

Повноваження нинішнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, нагадує видання, закінчуються на початку наступного року.

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На посаду генсека, згідно з повідомленням, претендують вісім осіб: міністр закордонних справ Чорногорії Ігор Лукшич, глава ЮНЕСКО Ірина Бокова з Болгарії, колишній президент Словенії Данило Тюрк, колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніу Гутьєрреш та інші.

Кандидатурі Бокової видання Daily Mail присвячує окрему статтю, яка починається словами: "Колишня комуністка за підтримки Володимира Путіна стала фаворитом серед кандидатів на пост генсека ООН".

Як зазначає газета, Бокова вчилася в Москві "в МДІМВ, який в радянський час називали вербувальним майданчиком КДБ", і вільно говорить російською.

За чутками, саме Ірину Бокову - її Daily Mail називає "союзником Путіна" - яку волів би бачити на посту глави ООН сам російський президент.

У розпорядження журналістів видання потрапили секретні документи, які свідчать про те, що Бокова нібито з порушенням кадрових процедур намагалася призначити своїм заступником "людину зі свого близького оточення" - "недостатньо кваліфіковану чиновницю з Бразилії Ану Луїзу Томпсон-Флореш".

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Як пише Daily Mail, "британські дипломати вже зажадали почати розслідування відносно 63-річної глави ЮНЕСКО у зв'язку з можливим шахрайством".

Газета висловлює серйозні сумніви в тому, що Бокова є гідною кандидатурою на пост генерального секретаря ООН, і що вона зможе впоратися з такою відповідальною роботою.