"Панамський скандал": Кремль перепросив за слова Путіна про власників видання Sueddeutsche Zeitung

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це, ймовірно, наша помилка, тих, хто готував (інформацію для "прямої лінії" президента РФ Володимира Путіна). Тут, напевно, швидше за все, моя помилка, тих, хто готував щодо цього довідкові папери. Там дійсно просто була неперевірена інформація, зайвий раз не перевірили і надали її президенту. Я маю на увазі в частині власників Sueddeutsche Zeitung. І звичайно, ми попросили вибачення і перепрошуємо", - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Путін у ході спілкування з росіянами в прямому ефірі заявив, що інформація про "панамські офшори" достовірна, але за нею "стирчать вуха" США.

"Хто займається цими провокаціями. Ми знаємо, що там є співробітники американських офіційних установ, а написали статтю вперше в "Зюддойче цайтунг", а ця газета входить у медійний холдинг, який належить американській фінансовій корпорації Goldman sachs. Скрізь стирчать вуха замовників, вони стирчать, але навіть не червоніють", - сказав Путін.

За його словами, від них не варто чекати каяття, бо вони все одно цим займатимуться. "Чим ближче до виборів, тим більше буде таких вкидань. Вони повинні зрозуміти, що річ не в конкретних фізичних особах, хоч яку б посаду вони не займали. Річ у країні, якою не можна маніпулювати, не можна змусити танцювати під власну дудку", - додав він.

Так звані "Панамські документи", отримані після витоку інформації, викривають чинних і колишніх глав держав в ухиленні від сплати податків, відмиванні грошей та уникненні відповідальності.