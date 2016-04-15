Саміт Організації ісламського співробітництва засудив Іран за підтримку тероризму

Президент Ірану Хасан Роухані проігнорував закриття саміту в п'ятницю, 15 квітня, у відповідь на критику його держави, передає Deutsche Welle.

Окрім того, саміт засудив підтримувану Іраном організацію Хезболла, яка "веде терористичну діяльність у Сирії, Бахрейні, Кувейті та Ємені" та "підтримує терористичні групи, які підривають безпеку та стабільність країн-членів ОІС".

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Також на закритті дводенного саміту представники понад 30 країн засудили діяльність терористичної мережі "Ісламська держава" (ІД). Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який головував на саміті, висловив жаль через те, що "спадкоємців цивілізації, збудованої на стовпах миру і справедливості, пам'ятають здебільшого через війни, збройні конфлікти, сектантство та тероризм".

Ердоган підкреслив, що створення міжнародного арбітражного органу в Стамбулі стане частиною плану дій ОІС до 2025 року. Цей план також передбачає посилену співпрацю правоохоронних органів, спрямовану на боротьбу з тероризмом.

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Саміт ОІС пройшов у Стамбулі за посилених заходів безпеки. Турецькі правоохоронці і досі перебувають у стані підвищеної готовності після останніх терактів. Хоча саміт став однією з найбільших подій в ісламському світі за останній час, лідери деяких країн відмовилися його відвідати - зокрема король Йорданії та президент Єгипту, чиї країни мають розбіжності з Туреччиною.

В суботу, 16 квітня, має відбутися зустріч президентів Ірану та Туреччини в Анкарі.