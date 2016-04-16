Стрітрейсери влаштували масові заворушення в Москві (відео)

Як повідомляє газета «Московський комсомолець» з посиланням на очевидців, вони палили фаєри і, за деякими даними, машини.

Як розповіли Дождю в прес-службі ГУ МВС по Москві, напередодні після 23:00 місцеві жителі почали скаржитися в поліцію, що присутні на Ходинці порушують громадський порядок і шумлять. Для перевірки цієї інформації туди направили поліцейських, які, за словами представника прес-служби, забезпечили там дотримання порядку.

За даними «МК», для розгону стрітрейсерів поліція доставила на Ходинське поле водомети, є затримані. У прес-службі главку МВС про затримання не знають.

За словами одного з очевидців, на Ходинці була «сходка» стрітрейсерів, а потім приїхали поліцейські і «все зіпсували». На запису його трансляції в Periscope видно, як присутні оточують поліцейські машини і розмальовують їх.

До 03:00 водії покинули Ходинське поле, машини поліції продовжили його патрулювати, пише в твіттері журналіст Філіп Кірєєв.

Як пише РИА Новости, через кілька годин поліція спростувала застосування водометів проти стрітрейсерів, заявивши, що співробітникам правоохоронних органів вдалося переконати натовп розійтися.

Джерело РИА Новости в правоохоронних органах столиці повідомило, що за водомет учасники і глядачі могли прийняти пожежну машину, яка зупинилася неподалік, – іншої подібної техніки на місці інциденту не було.