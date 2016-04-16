У Росії пішла у відставку суддя, яка прийняла позов проти Путіна

Суддя арбітражного суду Саратовської області РФ Тетяна Лескіна, яка на початку квітня прийняла позов з вимогою усунути від влади президента Росії Володимира Путіна, відправлена у відставку, повідомляється на сайті Кваліфікаційної колегії суддів Саратовської області, пише DT.UA.

Рішення прийнято на підставі письмової заяви Лескіної з проханням про припинення її повноважень. У зв'язку з чим суддя подала у відставку, не повідомляється.

Раніше арбітражний суд Саратовської області Росії припинив провадження за позовом жителя Балаково Миколи Суворова про відсторонення від посади президента РФ Володимира Путіна.

Житель Балаково Саратовської області Микола Суворов звернувся в обласний арбітражний суд з вимогою усунути від посади Путіна "як ворога народу, одного з олігархів та чиновників, за розграбування Росії і зубожіння російського народу, за збагачення чиновників, банкірів, мільярдерів-грабіжників".