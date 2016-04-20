Глава Єврокомісії: європейські інститути надмірно втручаються у приватне життя людей

Таку думку висловив глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. У своєму виступі він визнав, що ЄС втручається в занадто велику кількість питань, які могли б вирішуватися на рівні суверенних урядів його членів, передає Росбалт. Ці слова розглядаються в контексті триваючої в Великобританії громадської полеміки з приводу майбутнього референдуму про членство країни в Євросоюзі.

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Один з противників продовження перебування Великобританії в ЄС, міністр юстиції Майкл Гоув виступив з промовою, яка явно перекликається з висловлюваннями Жана-Клода Юнкера. За його словами, вихід країни зі складу ЄС став би економічним звільненням всього континенту. Британія могла б залишитися членом Європейської зони вільної торгівлі і не платити торговельні тарифи. Це, на його думку, дозволило б зберегти доступність європейських ринків для британського експорту і одночасно звільнило б британську економіку від кайданів європейської бюрократії, яка обходиться в мільярди фунтів щорічно.

Однак противники виходу Великобританії з ЄС заявили, що подібні заяви не витримують ніякої критики, і що на укладання нових угод про торгівлю з ЄС можуть піти довгі роки.

Напередодні міністерство фінансів у Лондоні опублікувало свій прогноз фінансових наслідків такого виходу, згідно з яким валовий внутрішній продукт країни скоротиться до 2030 на 6%. Такий прогноз автори 200-сторінкової доповіді, яка поки офіційно не опублікована, роблять, виходячи з варіанту, при якому Євросоюз укладе з Великобританією таку ж торгову угоду, як з Канадою.

Очікується, що в цьому випадку скорочення ВВП буде еквівалентно падінню річного доходу кожної британської сім'ї на 4,3 тис. фунтів (приблизно $6 тис.).

При цьому зазначається, що укладення торгового договору з Євросоюзом у разі виходу з нього ("канадський" варіант) буде для Великобританії не найвигіднішим, але і не найбільш програшним сценарієм.