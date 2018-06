Спалах насильства у Сирії ставить під загрозу мирні переговори - Могеріні

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, передає Європейська правда.

"Повернення до бойових дій не принесе нічого, крім втрати більшої кількості життів і відкладення переговорів, які є єдиним шляхом досягнення миру для народу Сирії" - заявляє Могеріні.

За її словами, зупинка насильства є необхідною передумовою для переговорів і для забезпечення повноцінного і безперешкодного доступу гуманітарної допомоги у всі райони Сирії.

"Необхідний тиск на сторони конфлікту для поваги до режиму припинення бойових дій, поновлення переговорів у дусі доброї волі і продовження роботи спецпосланця ООН зі сприяння укладанню угоди між сирійськими сторонами" – йдеться у заяві.

