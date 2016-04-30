Міноборони Росії відповіло на звинувачення Пентагону у провокаціях

Офіційний представник російського відомства генерал-майор Ігор Конашенков повідомив, що американський літак летів з вимкненим транспондером, передає Бі-бі-сі. "Хочемо звернути увагу, що літак-розвідник RC-135U весь час намагається підкрадатися до російського кордону з вимкненим транспондером. Тому черговим силам ППО доводиться піднімати в повітря наш винищувач, щоб візуально ідентифікувати тип літака і його бортовий номер", - сказав він.

Конашенков також підкреслив, що американські військові повинні або зовсім не літати поблизу російських кордонів, або включати транспондер для автоматичної ідентифікації радіолокаційними засобами.

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Американські військові повідомили, що російський винищувач Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем провів небезпечний маневр всього лише в 30 м від американського літака-розвідника.

Це другий випадок в Балтійському морі протягом квітня, коли США звинувачують російських військових в агресивній поведінці.

У першій половині квітня винищувачі Су-24 пролетіли, за твердженням Пентагона, в небезпечній близькості від есмінця "Дональд Кук". Американські військові тоді попередили, що такі маневри "можуть без будь-якої на те необхідності посилити напруженість між країнами і призвести до прорахунку або інциденту, наслідком якого будуть серйозні поранення або загибель людей".

У свою чергу, російська сторона наполягала на тому, що проліт літаків над кораблем був безпечним.