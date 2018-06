32 людини загинули внаслідок подвійного теракту в Іраку, відповідальність взяла на себе ІД

Як повідомляє Independent, за даними іракської поліції, два начинених вибухівкою припаркованих автомобілі вибухнули з різницею в кілька хвилин близько полудня в місті Ес-Самава на півдні Іраку.

Перший автомобіль вибухнув біля адміністративної будівлі, в той час як другий - на автобусній станції приблизно в 60 метрах.

Читайте такожБойовики "Ісламської держави" обстріляли турецький Кіліс: є постраждалі - Reuters

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", що контролює частину території на півночі і заході Іраку.

Наголошується, що метою теракту були шиїтські паломники.

Нагадаємо, ІД взяла на себе відповідальність також за вибух бомби в передмісті Багдада 30 квітня, в результаті якого загинула 21 людина.

Car bomb attack at a police station in Samawa #Iraq pic.twitter.com/VF9zg0BlFE

Double #ISIS car bombings in southern #Iraq kill at least 18 people, wound up to 40 others#Baghdad