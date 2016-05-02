32 людини загинули внаслідок подвійного теракту в Іраку, відповідальність взяла на себе ІД
Щонайменше 32 людини загинули і 75 отримали поранення в результаті подвійного вибуху 1 травня в Іраку.
Як повідомляє Independent, за даними іракської поліції, два начинених вибухівкою припаркованих автомобілі вибухнули з різницею в кілька хвилин близько полудня в місті Ес-Самава на півдні Іраку.
Перший автомобіль вибухнув біля адміністративної будівлі, в той час як другий - на автобусній станції приблизно в 60 метрах.
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Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава", що контролює частину території на півночі і заході Іраку.
Наголошується, що метою теракту були шиїтські паломники.
Нагадаємо, ІД взяла на себе відповідальність також за вибух бомби в передмісті Багдада 30 квітня, в результаті якого загинула 21 людина.
Car bomb attack at a police station in Samawa #Iraqpic.twitter.com/VF9zg0BlFE— jasmine opperman (@jasminechic1) 1 травня 2016 р.
Double #ISIS car bombings in southern #Iraq kill at least 18 people, wound up to 40 others#Baghdad