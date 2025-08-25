Демо Dying Light: The Beast вилетіло просто під час презентації на Gamescom 2025

Виявилося, що на презентації Xbox гру запустили зі Steam.

У Xbox трапився незручний момент на трансляції з Gamescom 2025. Під час показу Dying Light: The Beast гра вилетіла, і глядачі помітили, що вона запущена через Steam.

Про ситуацію написав користувач Reddit PrfctPrfct. Розробники справді зазвичай тестують гру на ПК, а не консолях, але в прямому ефірі подібне виглядає невдало.

На самій презентації платформа не згадувалася, тож якби не виліт, глядачі, найімовірніше, навіть не здогадалися б про підступ. До того ж, якщо згадати, що у Xbox є свій магазин ігор на ПК, то ситуація виглядає ще комічнішою.

Реліз Dying Light: The Beast заплановано на 19 вересня, проєкт переносили за кілька тижнів до релізу. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що в Dying Light вийде безкоштовне оновлення, яке підтягне графіку, але це не ремастер.

Оновлення приносить серйозні зміни в зовнішній вигляд і звук гри. Серйозно підтягнули текстури, тіні та освітлення. Геймдиректор Тімон Смектала навіть почав переживати, коли зрозумів, що гравці чекали на повноцінний ремастер.

