Безплідна земля: гігантська гребля Китаю створить колосальні проблеми для мільйонів людей

Найбільша в світі гребля може зменшити потік води в річці на 85% у посушливий сезон.

Китай планує побудувати в Тибеті велетенську греблю. Вона може спричинити посуху в Індії далі за течією річки Брахмапутра, яка є однією з найбільших водних артерій Південної Азії. Про це повідомляє Reuters.

Індія побоюється, що китайська гребля зменшить потік води в головній річці на 85% у посушливий сезон. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді навіть планує побудувати для забезпечення водної безпеки власну контр-греблю, але стикається з сильним опором мешканців штату Аруначал-Прадеш.

Пекін веде будівництво найбільшої в світі греблі вище за течією від Індії, але заявляє, що не буде відводити воду. Проект було розпочато в липні, коштуватиме він майже 170 мільярдів доларів. Льодовик Ангсі в Тибеті, звідки бере початок Брахмапутра, забезпечує водою понад 100 мільйонів людей, що проживають в Китаї, Індії та Бангладеш.

Про плани Китаю на побудову греблі стало відомо в грудні минулого року. Додаткових побоювань Нью-Делі додає той факт, що Пекін має територіальні претензії на штат Аруначал-Прадеш – і може використати свій контроль над річкою в якості зброї.

За оцінками індійської сторони, гребля дозволить Китаю відводити до 40 мільярдів кубометрів води, або трохи більше третини від того, що щорічно надходить до ключового прикордонного пункту. Вплив буде особливо гострим у місяці поза сезоном мусонів, коли температура підвищується і землі стають безплідними на великих територіях Індії.

Проект Нью-Делі під назвою Upper Siang полегшить цю ситуацію завдяки прогнозованій ємності сховища в 14 млрд кубометрів, що дозволить Індії випускати воду під час посушливого сезону. Проект також може пом'якшити будь-які дії Пекіна щодо випуску руйнівних потоків води вниз за течією.

Індію ріаніше звинувачував Пакистан, союзник Китаю, у використанні води як зброї під час травневого конфлікту між країнами. В цьому році Нью-Делі призупинило свою участь у договорі про розподіл водних ресурсів 1960 року з Ісламабадом і розглядає можливість відведення потоків з іншої важливої річки від свого сусіда, що знаходиться нижче за течією.

Міжнародний трибунал постановив, що Індія повинна дотримуватися угоди, але Делі заявляє, що комісія не має юрисдикції.

Індія загалом страждає від шаленої спеки влітку через кліматичні зміни. За останні півтора десятиліття в історії країни було зафіксовано десять із 15 найспекотніших років. Сумарно від підвищення температури країна може втратити 250 мільярдів доларів.

Тим часом сусідня з Україною Болгарія через спеку потерпає від нестачі питної води. В обох країнах стара система водопостачання вже майже подолала півстолітній рубіж.

