Латвія виявила російський підводний човен біля своїх кордонів

13:43, 02 травня 2016
Світ
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Збройні сили Латвії помітили підводний човен і військовий корабель РФ біля свого морського кордону.

US Department of Defense

Про це повідомили у національній армії в Twitter.

Наголошується, що російські судна були помічені 30 квітня, вони перебували за 8 миль від територіальних вод.

За даними національної армії, були помічені підводний човен класу "Кіло", а також морське буксирне судно "Віктор Конецький".

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У Міноборони Росії поки цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, 4 квітня Збройні сили Латвії знову зафіксували біля кордону російський підводний човен. "У винятковій економічній зоні за 11 миль від кордону Латвії збройні сили сьогодні ідентифікували російський підводний човен класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.

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