Латвія виявила російський підводний човен біля своїх кордонів

Про це повідомили у національній армії в Twitter.

Наголошується, що російські судна були помічені 30 квітня, вони перебували за 8 миль від територіальних вод.

LV ekskl. ekonom. zonā 8 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 30.04. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni, velkoni Viktor Konetsky. — NBS (@Latvijas_armija) May 2, 2016

За даними національної армії, були помічені підводний човен класу "Кіло", а також морське буксирне судно "Віктор Конецький".

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У Міноборони Росії поки цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, 4 квітня Збройні сили Латвії знову зафіксували біля кордону російський підводний човен. "У винятковій економічній зоні за 11 миль від кордону Латвії збройні сили сьогодні ідентифікували російський підводний човен класу "Кіло", - йдеться у повідомленні.