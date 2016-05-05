Бойовики ІД захопили найбільше в Сирії газове родовище

Терористи з угруповання "Ісламська держава" знову частково захопили в середу газове родовище Еш - Шаєр (120 км від Хомса), повідомляє ТАСС.

Як повідомила телестанція "Аль-Маядін", банди ІД виявилися несподівано в тилу сирійських військ, які після звільнення Пальміри розвивають наступ вглиб Сирійської пустелі і на схід до кордону з Іраком.

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За відомостями "Аль-Маядін", урядові сили намагаються вибити бойовиків з захоплених ними позицій. Підтримку з повітря їм надають сирійські ВПС.

Еш-Шаєр вважається найбільшим газовим полем Сирії. Війська захищають його від банд ІД з 2014 року. Родовище має стратегічне значення для сирійської економіки. Газ надходить з нього на ТЕЦ в Хомсі і Дамаску, які забезпечують електроенергією центральні та південні регіони країни.