"Панамський скандал": З'явилися нові дані про офшори оточення Путіна

Про це свідчать дані, опубліковані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), передає slon.ru.

В архіві міститься інформація про кілька компаній, зареєстрованих на друга російського лідера, віолончеліста Сергія Ролдугіна, зокрема, Raytar Limited (Британські Віргінські острови), про яку раніше не було відомо.

Також були опубліковані дані про зареєстровані на Британських Віргінських островах фірми, що належать бізнесменам Ротенбергам. За Борисом Ротенбергом числяться Kenrick Overseas Ltd., Culloden Properties Limited і Highland Ventures Group Limited. На ім'я Аркадія Ротенберга зареєстровані компанії Breckenridge Global Management Limited,Beechwood Associates Inc. і Causeway Consulting Limited. Сину Аркадія Ротенберга Ігорю належить фірма Stormont Systems Limited.

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На ім'я голови департаменту транспорту Москви Максима Ліксутова, згідно з архівом, зареєстрована фірма Sermolent Equities Inc. Юрисдикція компанії не уточнюється.

У той же час в базі даних «панамського архіву» немає інформації про фірму фігуристки Тетяни Навки, дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Раніше з посиланням на надані ICIJ документи повідомлялося, що на спортсменку зареєстрована офшорна компанія Carina Global Assets Ltd., що також перебуває в юрисдикції Британських Віргінських островів.

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Сергій Ролдугін дійсно займається підприємництвом, повідомляв Путін, але виручає невеликі гроші, на які купує музичні інструменти для музичних установ Росії. У Кремлі підкреслювали, що всі операції фірм музиканта законні і закликали журналістів поважати його приватне життя. Пізніше ЗМІ прийшли до висновку, що компанія Ролдугіна International Overseas Media S. A. отримала кошти за продаж акцій «Роснефти», зникнення яких виявив юрист Hermitage Capital Сергій Магнітський.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував базу даних з інформацією про більш ніж 214 тисяч офшорних компаній з "Панамського архіву".