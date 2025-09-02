Прогрес у реалізації цього проекту може видаватись за дипломатичний успіх Путіна.

Російська компанія "Газпром" заявила, що підписала угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю через Монголію. Крім того, російський монополіст розширить поставки за іншими маршрутами.

Видання Bloomberg пише, що генеральний директор "Газпрому" Олексій Міллер сказав, що компанія зможе поставляти до 50 мільярдів кубометрів на рік трубопроводом "Сила Сибіру 2" протягом 30 років. За його словами, ціна на паливо буде нижчою, ніж для клієнтів у Європі.

Обговорення цього мегапроєкту затягнулися на роки. Росія просувала його, щоб компенсувати скорочення поставок до Європи після вторгнення в Україну, а Китай проявляє певну обережність. Зростання попиту на газ сповільнюється, і Пекін побоюється залежності від одного постачальника.

Прогрес у реалізації цього проєкту стане дипломатичним успіхом для Володимира Путіна і потужним сигналом про міцні зв'язки з Китаєм на тлі війни проти України і західних санкцій.

"Проєкт будівництва "Сила Сибіру 2" і газопроводу "Союз-Схід", транзитного з'єднання через Монголію, а також потужності з транспортування газу в Китаї стане найбільшим, наймасштабнішим і капіталомістким газовим проєктом у світі", - цитують російські інформаційні агентства Міллера.

Згідно з повідомленнями, "Газпром" також погодився збільшити поставки до Китаю за нинішнім маршрутом "Сила Сибіру" ще на 6 млрд кубометрів на рік. Його поточна річна потужність становить 38 млрд кубометрів.

Згідно зі звітами, обсяг поставок майбутнім Далекосхідним трубопроводом до Китаю, запуск якого заплановано на 2027 рік, також перевищить спочатку заплановані 10 мільярдів кубометрів на рік.

"Газпром" поставляє газ до Китаю безпосередньо трубопроводом "Сила Сибіру" і планувалося поступове збільшення обсягів до 38 мільярдів кубічних метрів.

20 авугста 2024 року проєкт газопроводу "Сила Сибіру - 2" тимчасово зупинили. Монголія, через територію якої має проходити трубопровід до Китаю, не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

