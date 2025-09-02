'Зробіть їх кращими': Україна довше тримає солдатів на навчаннях в Європі, - BI

Київ робить ставку на якість підготовки, щоб компенсувати чисельну перевагу російської армії.

Україна подовжила навчання військових у країнах Заходу, роблячи ставку на якість проти чисельної переваги Росії, пише Business Insider.

Українські новобранці у Великій Британії тепер проходять семитижневий курс підготовки у рамках операції "Інтерфлекс" замість п’яти тижнів. Це рішення Києва називають сміливим кроком, що робить ставку на якість, а не кількість.

Полковник Бордман, який керує програмою навчання під проводом Великої Британії, заявив в інтерв’ю Business Insider, що подовження курсів — це свідомий вибір. Україна могла б наполягати на коротшій підготовці, щоб швидше відправляти більше солдатів на фронт, але вирішила інакше.

"Залишайте їх довше, зробіть їх кращими", — так сформулював позицію Києва Бордман.

За його словами, менша кількість випускників компенсується значно вищою якістю: український новобранець базової служби "набагато кращий, ніж російський призовник", який часто має лише кілька днів підготовки.

Відмінність від російського підходу

Російська армія, за словами Бордмана, робить ставку на масовість, жертвуючи життями тисяч погано навчених солдатів. Цю тактику на Заході вже охрестили "м’ясорубкою".

У новому звіті армії США йдеться, що Москва "повернулася до радянської форми на полі бою, обираючи кількість замість якості та жорстокість замість точності".

Україна ж, за словами британського командира, демонструє протилежний підхід: робить ставку на якість та ефективність, компенсуючи чисельну перевагу супротивника.

З 2022 року у рамках операції "Інтерфлекс" Велика Британія та союзники підготували понад 56 000 українських військових. Додаткові курси забезпечують українські академії та Генштаб.

Наприкінці 2024 року Київ також подовжив базову підготовку вдома з 30 до 45 днів. Президент Володимир Зеленський тоді заявив:

"Саме якість навчання значною мірою впливає на ефективність наших солдатів у боях і, звичайно, рятує життя наших хлопців".

Взаємний обмін досвідом

Бордман наголосив, що унікальною особливістю є поєднання стандартів НАТО та бойового досвіду українців. Часто ті, кого навчають західні інструктори, вже мають фронтовий досвід і діляться ним у відповідь.

"Результатом є щось сильніше, ніж будь-що окремо", — підкреслив він.

За словами командира, ця співпраця корисна не лише для України, а й для армій країн НАТО, які переймають досвід війни з Росією.

Як повідомляв УНІАН, військовий Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" вважає, що бійців за кордоном не можуть так підготувати до війни, як це роблять українські інструктори з бойовим досвідом.

Водночас стало відомо, що на сході Франції у невідомому місті відбуваються навчання для українських військових. Армія країни грає роль ворога та тренує понад 2 тисячі українських солдатів, аби сформувати базу загальновійськової бригади, яка буде готова до розгортання на фронті.

